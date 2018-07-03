اندلع حريق في مجمع الجوف التجاري، اليوم (الثلاثاء)، فيما باشرت فرق الدفاع المدني في سكاكا، وقامت بإخلاء المجمع بالكامل.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن غرفة العمليات التابعة للدفاع المدني في سكاكا، تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق في مجمع الجوف التجاري.
وأضافت أن فرق الإطفاء التابعة لمدني سكاكا، باشرت الحادث، وقامت بإخلاء المجمع بالكامل، وفصل التيار الكهربائي من قبل الشركة المشغلة، مبينةً أن تصاعد الأدخنة بالمجمع جاء بسبب احتراق أجزاء من عوازل وحدات نظام التكييف، ولم تسجل أي إصابات.
وفق “أخبار 24”.