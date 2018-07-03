مصادر في “الفحص الدوري” توضح حقيقة ارتفاع أسعار الفحص إلى 150 ريالًا

نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة توضح ارتفاع رسوم فحص السيارات لدى محطات الفحص الدوري إلى 150 ريالًا.
وأوضحت مصادر في محطات الفحص حقيقة هذه الصورة.
وقالت المصادر -بحسب “المدينة”- إن الصورة المتداولة تخص إحدى الدول الخليجية، ولا علاقة لها بمحطات الفحص الفني الدوري للمركبات داخل المملكة.
ونفت المصادر تأثُّر أسعار الفحص أو أسعار إعادته بأي زيادة؛ إذ لا تزال المحطات تعمل بالأسعار المعروفة.
وتبلغ قيمة أسعار الفحص المعمول بها 35 ريالًا للدراجة النارية، و73 ريالًا للسيارة الصغيرة، و96 ريالًا للحافلة الصغيرة أو النقل الخفيف، و141 ريالًا للنقل المتوسط.
أما أسعار إعادة الفحص فهي: 12 ريالًا للدراجة النارية، و23 ريالًا للسيارات، و29 ريالًا للحافلات الصغيرة، و42 ريالًا للنقل المتوسط.