“حساب المواطن” يعلن صدور نتائج الأهلية لشهر “يوليو”.. ويوضح طريقة الاعتراض

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم (الثلاثاء)، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة (لشهر يوليو)، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال أي اعتراض للمسجلين عبر البوابة الإلكترونية.
وقال عبر الحساب الرسمي في “تويتر”: “صدرت نتائج الأهلية للدورة الثامنة (لشهر يوليو) في حساب المواطن. ويُمكِن للمُسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط (هنا)”.
وأضاف البرنامج أنه سيتم استقبال طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج عبر البوابة الإلكترونية، مبينًا أنه في حالة قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة دعم حساب المواطن المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض. وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن البرنامج كان قد أعلن، أمس (الاثنين)، أنه لم يتبقَّ سوى 7 أيام فقط على إيداع الدفعة الثامنة (لشهر يوليو) لمستحقي الدعم، وتشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقون المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يونيو.