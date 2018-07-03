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أخبار الخرج > مكتب الهيئة العامة بـ #الخرج تعلن القائمة النهائية لقوائم انتخاب مجلس ادارة #الشعلة والموعد الخميس القادم
03/07/2018   6:52 م

مكتب الهيئة العامة بـ #الخرج تعلن القائمة النهائية لقوائم انتخاب مجلس ادارة #الشعلة والموعد الخميس القادم

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اعلن مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة الخرج القائمة النهائية للاعضاء الجمعية العمومية لنادي الشعلة واعضاء مجلس الادارة المنتخبة والتي ستعقد الخميس القادم بعد صلاة المغرب مباشرة .

وقد حددت موعد الطعون لمدة ثلاث ايام عقب الخميس .

 

مكتب الهيئة العامة بـ #الخرج تعلن القائمة النهائية لقوائم انتخاب مجلس ادارة #الشعلة والموعد الخميس القادم

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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