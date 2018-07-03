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اخبار رياضية > بالفيديو… مرتضى منصور يكيل المديح لتركي آل الشيخ
03/07/2018   5:11 م

بالفيديو… مرتضى منصور يكيل المديح لتركي آل الشيخ

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وجه رئيس نادي الزمالك في مصر مرتضى منصور، الشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، والمستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ.

وكشف منصور أن آل شيخ تكفل بكافة مستحقات كريستيان غروس مدرب الزمالك الجديد، وذلك وفقا لوعد مسبق من آل شيخ بتحمل تكاليف المدرب الأجنبي الجديد للنادي كاملة أيا كان اسمه.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مع شوبير: “باسم جماهير الزمالك أشكر تركي آل الشيخ بسبب دعمه للنادي وقيامه بتحمل كافة مستحقات المدير الفني السويسري وجهازه بالكامل بجانب صفقة سوبر خلال شهر يناير المقبل”.

وأضاف: “هذا الرجل لم يعد بشيء للزمالك إلا وأوفى بوعده، وهناك توأمه مع نادي بيراميدز”.

بالفيديو… مرتضى منصور يكيل المديح لتركي آل الشيخ

اخبار رياضية
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