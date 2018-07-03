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اخبار رياضية > بيان رسمي من الاتحاد الاوروغوياني حول اصابة النجم كافاني
03/07/2018   5:09 م

بيان رسمي من الاتحاد الاوروغوياني حول اصابة النجم كافاني

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أصدر الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم بيانًا رسميًا حول الحالة الصحية للاعبه إيدنسون كافاني نجم خط هجوم الفريق .

جاء هذا بعد تعرض اللاعب للإصابة في مباراة فريقه الأخيرة بدور الـ 16 أمام منتخب البرتغال والتي انتهت بفوز أوروغواي بهدفين مقابل هدف .

البيان الذي صدر عبر الاتحاد الأوروغوياني أكد أن اللاعب يعاني من تورم في العضلة الداخلية لسمانة قدمه اليسرى .

ولم يوضح البيان موقف اللاعب من المشاركة في المباراة المقبلة أمام منتخب فرنسا في دور الـ 8 من المونديال .

ومن المنتظر ان يتم تحديد موقف اللاعب من المشاركة في المباراة المقبلة بناءً حالته الصحية في تدربيات الفريق استعدادًا لمواجهة بطل 1998 .

بيان رسمي من الاتحاد الاوروغوياني حول اصابة النجم كافاني

اخبار رياضية
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