بيان رسمي من الاتحاد الاوروغوياني حول اصابة النجم كافاني

أصدر الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم بيانًا رسميًا حول الحالة الصحية للاعبه إيدنسون كافاني نجم خط هجوم الفريق .
جاء هذا بعد تعرض اللاعب للإصابة في مباراة فريقه الأخيرة بدور الـ 16 أمام منتخب البرتغال والتي انتهت بفوز أوروغواي بهدفين مقابل هدف .
البيان الذي صدر عبر الاتحاد الأوروغوياني أكد أن اللاعب يعاني من تورم في العضلة الداخلية لسمانة قدمه اليسرى .
ولم يوضح البيان موقف اللاعب من المشاركة في المباراة المقبلة أمام منتخب فرنسا في دور الـ 8 من المونديال .
ومن المنتظر ان يتم تحديد موقف اللاعب من المشاركة في المباراة المقبلة بناءً حالته الصحية في تدربيات الفريق استعدادًا لمواجهة بطل 1998 .