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اخبار رياضية > تصرف رائع من جماهير ولاعبي اليابان يبهر “فيفا” – صور
03/07/2018   5:07 م

تصرف رائع من جماهير ولاعبي اليابان يبهر “فيفا” – صور

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أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إعجابه بتصرف لاعبي وجماهير اليابان عقب نهاية لقاء منتخب اليابان مع نظيره البلجيكي مساء أمس الاثنين في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

ونشر الاتحاد الدولي صورة عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم الثلاثاء تظهر غرفة ملاعب المنتخب الياباني عقب المباراة وهي نظيفة تمامًا.

وترك اللاعبون رسالة في ورقة كتبوا عليها: “سباسيبو” (شكراً لكم) بالروسية، وبالمثل فعلت الجماهير في مدرجات ملعب “روستوف أرينا”.

وودعت اليابان بطولة كأس العالم بخسارتها 3 – 2 أمام بلجيكا، رغم تقدم اليابانيين بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 69 من المباراة.

تصرف رائع من جماهير ولاعبي اليابان يبهر “فيفا” – صور

اخبار رياضية
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