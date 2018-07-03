“الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيراً في نيجيري هرب مخدرات داخل أحشائه

نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء بالمدينة المنورة، حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات نيجيري الجنسية.
وأفاد بيان للوزارة أنه تم القبض على المدعو “ابو دوريمي اويدا اجيبولا”، لدى قيامه بتهريب كمية من الكوكائين المخدّر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له.
وأضاف أنه تمت إحالة المذكور إلى المحكمة، وصدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأيُّد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذ ما تقرّر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم بمنطقة المدينة المنورة.