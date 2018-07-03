بالفيديو.. رجلا أمن يعثران على خمسيني تاه في “الربع الخالي” وينقذانه من موت محقق

تمكن شابان يعملان في القطاع الأمني من العثور على خمسيني تاه في صحراء الربع الخالي، وإنقاذه من موت محقق، بعدما نفذت المياه لديه وقطع مسافة 12 كيلو متراً بحثاً عن وجهته التي ضلَّها.
ووجد الشابان محمد الوايلي ومبخوت البريكي، الخمسيني، في حالة انهيار تام وقد خلع بعضاً من ملابسه والتحف الرمال، وينتفض من البرد، فقاما بإغاثته ونقله للمستشفى، حيث تلقى الخدمة الطبية اللازمة، وعاد إلى منزله بصحة وعافية.
وقال الرويلي وفقا “عكاظ” الذي يعمل بأمن الطرق إنهما كانا في نزهة برية، فوجدا شخصاً يبلغ من العمر 50 عاماً في حالة إعياء تام، بعدما علقت سيارته في الرمال ليوم كامل، وقرر النزول منها للنجاة بنفسه، وازدادت معاناته في ظل الشمس الحارقة وشدة الظمأ، فوقع أرضاً بين الرمال.
وأوضح أنه وزميله البريكي (يعمل في شرطة منطقة مكة المكرمة) لم يسقيا التائه المياه حفاظاً على حياته، بل روَّضا شفتيه ببعض القطرات فقط، وقدما له الإسعافات الأولية، ومن ثم نقلاه للمستشفى، حيث تبين جفاف جسمه من السوائل.