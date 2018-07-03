“الشورى” يطالب “الكهرباء” بسرعة نقل اختصاصات لجنة فض المنازعات إلى القضاء العام

طالب مجلس الشورى، خلال جلسته العادية السابعة والأربعين اليوم الثلاثاء، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بالإسراع في نقل اختصاصات لجنة فض المنازعات بالهيئة إلى القضاء العام.
كما طالب المجلس، الهيئة، بتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه لتحقيق الكفاءة وترشيد التكاليف، وتبنى مؤشرات مستوى خدمات موحد لمعالجة تدني خدمة الكهرباء المقدمة في بعض المناطق. وفق “أخبار 24”.
وخلال الجلسة طالب الشورى، بإلزام الشركة السعودية للكهرباء بالمواعيد المحددة لتنفيذ عناصر خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، والعمل على تطبيق برنامج هيكلة الشركة وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه.