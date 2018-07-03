نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الشورى” يطالب “الكهرباء” بسرعة نقل اختصاصات لجنة فض المنازعات إلى القضاء العام
03/07/2018   4:56 م

“الشورى” يطالب “الكهرباء” بسرعة نقل اختصاصات لجنة فض المنازعات إلى القضاء العام

+ = -
911

طالب مجلس الشورى، خلال جلسته العادية السابعة والأربعين اليوم الثلاثاء، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بالإسراع في نقل اختصاصات لجنة فض المنازعات بالهيئة إلى القضاء العام.

كما طالب المجلس، الهيئة، بتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه لتحقيق الكفاءة وترشيد التكاليف، وتبنى مؤشرات مستوى خدمات موحد لمعالجة تدني خدمة الكهرباء المقدمة في بعض المناطق. وفق “أخبار 24”.

وخلال الجلسة طالب الشورى، بإلزام الشركة السعودية للكهرباء بالمواعيد المحددة لتنفيذ عناصر خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، والعمل على تطبيق برنامج هيكلة الشركة وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه.

“الشورى” يطالب “الكهرباء” بسرعة نقل اختصاصات لجنة فض المنازعات إلى القضاء العام

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884993018.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.