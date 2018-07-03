“الوزراء” يوافق على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية يضم الجهات الحكومية وممثلين للقطاع الخاص

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية برئاسة وزير التجارة والاستثمار وعضوية ممثلين من الجهات الحكومية، و3 ممثلين من القطاع الخاص، لمدة ثلاث سنوات.
وجوّز المجلس في الجلسة التي عقدت في قصر السلام بجدة، لهيئات تسوية الخلافات العمالية في التبليغات ذات الصلة بأعمالها استخدام الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول الموثّق، والبريد الإلكتروني، والحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
كما قرر المجلس تحويل مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي إلى مركز باسم “مركز تحقيق كفاءة الإنفاق”، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز، وتحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية إلى مركز باسم (مركز تنمية الإيرادات غير النفطية)، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.