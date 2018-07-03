مراجع يعتدي على طبيب بمستشفى ينبع العام.. والشرطة تحقق

باشرت الجهات الأمنية التحقيق مع مراجع اعتدى على طبيب بقسم الطوارئ في مستشفى ينبع العام أثناء تأدية مهام عمله، وقام بسبّه وشتمه.
وكان المراجع قد دخل إلى طوارئ مستشفى ينبع للعلاج من التهاب في الحلق، وطلب من الطبيب إعطاءه بعض الأدوية كالمغذيات، لكن الطبيب رأى أن المراجع لا يحتاج المغذي وكتب له وصفة طبية أخرى، فاعترض المراجع عليها، وقام بالاعتداء على الطبيب بالضرب والشتم. وفق “أخبار 24”.
بدورها، اتخذت الجهات المختصة اللازم حيال ما قام به المراجع، وتم مخاطبة الشرطة للتحقيق في الواقعة.
يذكر أن وزارة الصحة سبق وأن شددت على أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال.