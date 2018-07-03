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أخبار محلية > بالفيديو.. شاب متهور يطلق النار خلف مصلين في سلطنة عمان.. والشرطة تضبطه
03/07/2018   11:59 ص

بالفيديو.. شاب متهور يطلق النار خلف مصلين في سلطنة عمان.. والشرطة تضبطه

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قام شاب عماني متهور بإطلاق النار خلف مجموعة من الرجال كانوا يؤدون الصلاة، في منطقة مفتوحة، معرّضاً حياتهم لخطر داهم.

وأظهر مقطع فيديو الشاب وهو يحمل بندقية في يده، يأتي من خلف المصلين ثم قام بإطلاق عيار ناري في الهواء، كان قريباً منهم، ما أصابهم بالروع، فيما سُمع صوت مصوّر المقطع وهو يضحك.

وأوضحت الشرطة العمانية أنه إشارةً إلى المقطع المتداول لمواطن يطلق النار خلف مجموعة من المصلين، فقد تم إلقاء القبض عليه؛ حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. شاب متهور يطلق النار خلف مصلين في سلطنة عمان.. والشرطة تضبطه

أخبار محلية
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