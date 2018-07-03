“الإسكان”: أصحاب الدخل المحدود ندعمهم بنسبة 100% لتخصيص منتجات ملائمة لهم

أكدت وزارة الإسكان أنها تدعم جميع المواطنين بجميع الفئات، مبينة أن كل متقدم تتم دراسة طلبه ثم يحوّل على البرنامج أو المسار المناسب له، ومن خلاله يتم دعمه.
وردّت الوزارة من خلال حساب العناية بالمستفيدين عبر “تويتر” على أحد أصحاب الدخل المحدود؛ حيث شكا من التجاهل وعدم ترشيحه لأي منتج، مشددة على أن أصحاب الدخل المحدود يتم دعمهم بنسبة 100% ويتم تخصيص منتجات مناسبة وملائمة لهم عبر برنامج الإسكان التنموي. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن أصحاب الدخل المحدود سيتم ترشيحهم فور توفر المنتج المناسب لهم، مؤكدة أنها تعمل بكل جهد لتسهيل وسرعة امتلاك المنتج، وتلبية رغبات واحتياج المستفيدين في مختلف المناطق.