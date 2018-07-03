بنهاية دراماتيكية.. بلجيكا تحول تأخرها أمام اليابان إلى فوز بثلاثة أهداف وتصعد لملاقاة البرازيل

تمكن المنتخب البلجيكي من تحويل خسارته بهدفين أمام نظيره الياباني إلى فوز بثلاثة أهداف، في مباراة مثيرة صعد بها مساء اليوم الاثنين إلى دور الثمانية ضمن كأس العالم بروسيا.
وجاء الشوط الأول بسيطرة تامة من الفريق البلجيكي أمام نظيره الياباني الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، فاجأ المنتخب الياباني نظيره بهدفين في الدقيقتين 48 و52 على التوالي، لينتفض المنتخب البلجيكي بهجمات متتالية أسفرت عن تقليص الفارق في الدقيقة 69 عن طريق يان فيرتونخن، وتعادل مروان فيلايني في الدقيقة 74، قبل أن يخطف ناصر الشاذلي هدف الصعود في الدقيقة 94 من الشوط المثير، ليصعد منتخب بلجيكا ليلاقي نظيره البرازيلي.
وفق “أخبار 24”.