رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشورى: طالبنا هيئة الكهرباء بمراجعة تعريفة الاستهلاك والتعديل عليها

كشف رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، الدكتور عبدالرحمن الراشد، عمّا سيتم في جلسة المجلس غدا بشأن شكاوى المواطنين من التعريفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء، وما تم في توصية سابقة للمجلس بمراجعة تلك التعريفة.
وأوضح الراشد أن مجلس الشورى سبق وأصدر منذ 5 شهور تقريبا توصية طالب فيها هيئة تنظيم الكهرباء بتقييم التعريفة الجديدة للكهرباء والتعريفات المقترحة مستقبلا، وأن تراجع الهيئة أيضا كفاءة شركة الكهرباء في إنتاج وتوزيع الكهرباء، حتى لا يكون هناك انخفاض في كفاءة التشغيل، يتحملها المواطن، وهذا هو دور الهيئة المنوط بها.
وأضاف، في مداخلة على قناة “الإخبارية”، أن رفع التعريفة الجديدة ربطت بحساب المواطن والذي أنشئ ليعوض ويسد الفجوة التي تطرأ نتيجة ارتفاع الكهرباء أو الوقود وغيره، بحيث يساعد ويعين المواطن على تحمل زيادة التكلفة، إلا أن ذلك لا يعني أن هيئة الكهرباء لا تقوم بدورها وتراجع هذه التعريفات أولا بأول، وإذا رأت أن هناك سببا للمراجعة فلماذا لا تراجع وتعدل بطريقة أو بأخرى.
وأشار إلى أن ما سيتم غدا هو الاستماع إلى الرد على وجهة نظر هيئة تنظيم الكهرباء، وأن لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس قامت برفع خطاب للهيئة بتنفيذ التوصية التي سبق وأوصى بها المجلس وأبلغتها أن هناك ظاهرة وشكاوى عديدة من مشتركي شركة الكهرباء، نظرا للارتفاع الكبير في الفواتير، وأنه عليها أن تتأكد من أن قراءات العدادات سليمة وأنه ليس هناك مبالغ إضافية على الفواتير غير مستحقة على المستهلك.
يُذكر أن أحد أعضاء المجلس كان قد صرّح بأن لجنة الاقتصاد والطاقة ستقدم مقترحا للمجلس غدا الثلاثاء للرفع للمقام السامي لتخفيض تعريفة الكهرباء، وذلك بعد الزيادات الكبيرة التي شهدتها فواتير الاستهلاك لهذا الشهر.
فيديو | رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى لـ #الإخبارية: لابد من العدالة في الفواتير وإذا كان هناك تجاوزات تصحح pic.twitter.com/F0Lg9dnIUA
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢ يوليو ٢٠١٨