بالفيديو.. استهداف وتدمير زورق حربي “Shark 33” ومنصتي إطلاق صواريخ وعربات نقل أسلحة للحوثيين

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، عن استهداف ومهاجمة منصتي إطلاق صواريخ باليستية و3 عربات لنقل أسلحة لقطع الإمدادات عن ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وعرض خلال مؤتمر صحفي للتحالف عقد اليوم الاثنين مشاهد حية لعمليات الاستهداف ومهاجمة شاحنة تحمل منصة إطلاق صواريخ “بدر” تابعة للحوثيين، بالإضافة إلى استهداف ومهاجمة 3 عربة نقل أسلحة (عملية إسناد الجيش الوطني / بمحوري باجم وميدي وحجة) لقطع طرق إمداد الميليشيا الحوثية بالأسلحة.
وأضاف العقيد المالكي أن غارات التحالف العربي أسفرت كذلك عن استهداف ومهاجمة منصتي إطلاق صواريخ باليستية في صعدة، وتدمير زورق حربي من طراز “Shark 33” تابع لميليشيا الحوثية الإرهابية لتابعة لإيران الذي يهدد الملاحة الإقليمية والدولي.
وأبان أن هناك أكثر من 100 حالة لمقتل أطفال على يد ميليشيات الحوثي قام الحوثيون بنقلهم إلى صنعاء وإصدار شهادات وفاة هناك، مشيرا إلى أن الميليشيات الانقلابية جنّدت أطفالا بدءا من عمر الثامنة، وأقل من 18 عاما.
وفق “أخبار 24”.