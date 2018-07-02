الأهلي يفاوض باوك اليوناني من جديد على البرازيلي “جونيور”

سعت إدارة النادي الأهلي إلى التفاوض من جديد مع نادي باوك اليوناني لضم اللاعب البرازيلي ماوريسيو جونيور خلال الموسم الصيفي الجاري، وذلك لتدعيم مركز المحور الدفاعي في خط الوسط.
وكان الأهلي قدّم عرضًا مغريًا للنادي اليوناني لضم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا نظير 3.5 مليون يورو، إلا أنه جاء الرفض من باوك لخلاف على حصة جونيور من العقد. وفق “أخبار 24”.
وتسعى إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي لحسم موقفها من التعاقد، وذلك بتقديم عرض أخير يتضمّن مزايا مالية أفضل لضمه، أو العدول بشكل نهائي عن الصفقة والبحث عن بديل.