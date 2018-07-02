بالفيديو.. ماذا قال مارادونا عن هدف “العويران” في مونديال 1994؟ ومنح قطر تنظيم كأس العالم؟

تحدث أسطورة كرة القدم العالمية الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا عن هدف لاعب المنتخب السعودي سعيد العويران في مرمى بلجيكا في مونديال 1994، مؤكداً أنه هدف صعب للغاية وأنه لايزال يتذكره.
وقال مارادونا في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” إن هدف العويران دخل من الأماكن التي يطلق عليها “الأماكن المحرمة”، مضيفاً أن الأهداف يجب أن تترافق مع اللعب بشكل جيد، فالهدف الذي سجله العويران مقارنةً مع اللعب الذي قدمه مع بقية زملائه بشكل عام، يجعل الهدف يضيع من ذاكرة التاريخ.
واتهم مارادونا الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جوزيف بلاتر بأنه “لص”، مؤكداً أن منح روسيا وقطر حق تنظيم بطولتي كأس العالم 2018 و2022 في ليلة واحدة تسبب في مشكلة جوهرية كبيرة، وأن فساد الاتحاد الدولي هو السبب في التصويت بهذه الطريقة.
وعلق على إصابة المهاجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي، بعد تدخل قوي من مدافع ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، مطالباً بإيقاف الأخير لمدة عامين لتعمده إصابة صلاح.
واستدرك إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” لم يعاقب راموس لأنه يلعب لريال مدريد، وهو نادٍ قوي للغاية في أوروبا ولا يمكن معاقبته بسهولة، لو كان من ارتكب الخطأ لاعبا في برشلونة، ربما تمت معاقبته على الفور.
وفق “أخبار 24”.