مصادر: فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج خلال أسبوعين

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الحج والعمرة، أنه سيتم فتح الموقع الالكتروني المخصص لتسجيل الراغبين من المواطنين القطريين في أداء فريضة الحج خلال الأسبوعين المقبلين.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة حجاج جنوب آسيا هشام شلي، أن المؤسسة جاهزة لاستقبال الحجاج القطريين ضمن باقي الحجاج.
ولفت شلي وفقا لـ”اليوم” إلى أن قدوم الحجاج القطريين العام الماضي كان على ضيافة خادم الحرمين الشريفين، بينما سيأتي هذا العام أي حاج قطري عن طريق مؤسسة حجاج جنوب آسيا.
وكانت وزارة الحج والعمرة خصصت رابطا على موقعها الإلكتروني للحجاج القطريين الراغبين في أداء الفريضة، وذلك لتمكينهم من التعاقد على جميع خدمات الحج، بعد عدم تجاوب الجهات المعنية في دولتهم.