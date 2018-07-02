“واتساب” يضيف ميزة جديدة للمجموعات.. تعرف عليها

أضاف تطبيق “واتساب” ميزة جديدة تعطي المشرفين على المجموعات، القدرة على أن يكونوا المستخدمين الوحيدين القادرين على إرسال الرسائل في المجموعة.
وأوضح “واتساب” أن هذه الميزة ستكون مفيدة للأشخاص مثل المدرسين، الذين يمكنهم إنشاء مجموعات لفصولهم، وتكون إمكانية إرسال الرسائل مقصورة عليهم من بين بقية أعضاء المجموعة. وفق “أخبار 24”.
وقال “واتساب” عبر مدونته: “اليوم نطلق إعداداً جديداً للمجموعة حيث يستطيع المشرفون فقط إرسال رسائل إلى المجموعة، وهي إحدى الطرق التي يستخدمها الأشخاص في استخدام المجموعات في تلقي الإعلانات والمعلومات الهامة، بما في ذلك الآباء والمدرسون في المدارس والمراكز المجتمعية والمنظمات غير الربحية”.
ويمكن تفعيل هذه الميزة من خلال الانتقال إلى معلومات المجموعة، ثم إعدادات المجموعة، ثم اختيار إرسال الرسائل، واختيار “Only Admins”.
وتتوفر هذه الميزة حالياً فقط لمستخدمي نظام iOS، وستكون متاحة قريباً لمستخدمي نظام “أندرويد”.