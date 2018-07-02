بالصور.. رسالة "طفل أبها المنتحر" لأمه و"الستارة" التي شنق نفسه بها

كشف سعد الأحمري والد الطفل عبدالرحمن الذي انتحر بأبها بسبب إحدى الألعاب الإلكترونية، التي قطع 92% من مراحلها حتى انتهى الأمر به إلى الانتحار، عن رسالة مؤثرة تركها الابن الراحل لوالدته.
وقال الابن في رسالته بحسب صحيفة “المدينة”: “أمي الغالية.. يا مَن عشتي في حياتك لكي تربيني وتعلميني معاني الحياة، وقد بذلتي جهدك لكي تصنعي رجلاً، لقد ربيتيني أحسن التربية وأنتي التي صنعتي لي الطريق”.
وأظهرت إحدى الصور من داخل منزل الطفل المنتحر، “الستارة” التي قام بربط حبلها بعنقه وشنق نفسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وكان والد الطفل قد أكد أن لعبة إلكترونية أخرى غير “الحوت الأزرق” كانت السبب في وفاة ابنه، بعدما قضى عبدالرحمن أوقاتاً طويلة خلال آخر أيام حياته في اللعب عليها حتى قادته إلى الانتحار.
وفق “أخبار 24”.