طفل صيني طوله أكثر من مترين في طريقة لدخول موسوعة “جينيس”

يعتزم أب صيني التقدم بطلب لموسوعة الأرقام القياسية “جينيس” لتسجيل نجله الذي يبلغ من العمر 11 عاماً كأطول طفل في العالم، إذ يبلغ طوله حالياً 2.06 متر.
ويدرس الطفل ويدعى “شياو يو” في الصف السادس الابتدائي في مدينة لهشان بمقاطعة سيتشوان، ووفقاً لصحيفة “الشعب” الصينية فإن زملاء وأصدقاء “شياو” يلقبونه بـ”ياو مينغ الصغير”، نسبة للاعب كرة السلة الصيني الذي اشتهر بطول قامته. وفق “أخبار 24”.
ويرجح أن يكون سبب طول “شياو” مرتبطاً بعوامل وراثية، إذ يصل طول والدته إلى أكثر من 1.9 متر، فيما يبلغ طول والده أكثر من 1.8 متر.