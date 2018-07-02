وصل إلى ميناء الملك عبدالعزيز الدمام مؤخراً، عدد من عربات المسار الأحمر لقطار الرياض.
وأظهرت صور بُثّت على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عدة عربات محمولة على “تريلات” بعد رسوّها بميناء الدمام، ويبدو أنها في الطريق للرياض.
وبدأ قطار الرياض قبل نحو شهرين اختباراته التشغيلية، وظهر للمرة الأولى يسير في المسارات المخصصة له في شوارع الرياض.
ويصل طول قطار الرياض إلى 176 كيلو متراً، ويتضمن 85 محطة، فيما تتكامل مع مشروع قطار الرياض شبكة حافلات تضم 24 مساراً بطول إجمالي 1083 كلم شاملة 776 محطة.
وفق “أخبار 24”.