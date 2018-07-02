نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > أمين غرفة الخرج يناقش مع مدير مبادرة رواد الأعمال سبل التعاون المشترك
02/07/2018   1:04 م

أمين غرفة الخرج يناقش مع مدير مبادرة رواد الأعمال سبل التعاون المشترك

+ = -
846

استقبل الامين العام لغرفة الخرج المهندس منصور بن حمود العماج مساء اليوم الاثنين ١٨شوال ١٤٣٩هـ الموافق ٢يوليو ٢٠١٨م عميد كلية إدارة الاعمال ومدير مبادرة رواد الاعمال الدكتور أحمد بن سهيل عجينه ، رحب الامين العام “العماج” بـ عميد كلية الاعمال “عجينه” وناقش معه الاتفاقيه الموقعه في افتتاح مقر رواد الاعمال بجامعة سطام بن عبدالعزيز وسبل التعاون المشترك وإطلاق مبادارت وبرامج تدريبية للمشاريع بالتعاون مع غرفة الخرج .

وبين “العماج” ان الأهداف والمخرجات التي تسعى لها الغرفة بتوقيع هذي الاتفاقية مواكبة لما تشهده المملكة من جهود متميزة ومساهمة في تحقيق رؤيتها 2030م .

 

أمين غرفة الخرج يناقش مع مدير مبادرة رواد الأعمال سبل التعاون المشترك

أخبار الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884992893.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.