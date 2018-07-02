أمين غرفة الخرج يناقش مع مدير مبادرة رواد الأعمال سبل التعاون المشترك

استقبل الامين العام لغرفة الخرج المهندس منصور بن حمود العماج مساء اليوم الاثنين ١٨شوال ١٤٣٩هـ الموافق ٢يوليو ٢٠١٨م عميد كلية إدارة الاعمال ومدير مبادرة رواد الاعمال الدكتور أحمد بن سهيل عجينه ، رحب الامين العام “العماج” بـ عميد كلية الاعمال “عجينه” وناقش معه الاتفاقيه الموقعه في افتتاح مقر رواد الاعمال بجامعة سطام بن عبدالعزيز وسبل التعاون المشترك وإطلاق مبادارت وبرامج تدريبية للمشاريع بالتعاون مع غرفة الخرج .
وبين “العماج” ان الأهداف والمخرجات التي تسعى لها الغرفة بتوقيع هذي الاتفاقية مواكبة لما تشهده المملكة من جهود متميزة ومساهمة في تحقيق رؤيتها 2030م .