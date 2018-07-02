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اخبار رياضية > محمد صلاح يثير جدلاً بسبب تغريدة غامضة باللغة الإنجليزية
02/07/2018   11:23 ص

محمد صلاح يثير جدلاً بسبب تغريدة غامضة باللغة الإنجليزية

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أثار لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح حالة من الجدل، بعد تغريدة غامضة كتبها باللغة الإنجليزية على حسابه في موقع “تويتر”.

وقال صلاح في تغريدته: “قد يظن البعض أن الأمر انتهى، لكنه لم ينته بعد، يجب أن يكون هناك تغيير”، ما أثار تساؤلات حول مقصده من هذه التغريدة، وهل يلمح إلى وجود أزمة أو خطوة ما سيقدم عليها.

يذكر أن محمد صلاح قد واجه أزمات قبل وأثناء مونديال روسيا 2018؛ حيث استخدمت الشركة الراعية لمنتخب مصر صورته على طائرة المنتخب دون إذنه ما كاد أن يدخله في أزمة دعائية قبل أن تتم إزالة الصورة، ثم تعرض لأزمة أخرى بسبب ظهوره مع الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف؛ حيث شنت الصحف الإنجليزية، التي تتهم قاديروف بانتهاك حقوق الإنسان في بلاده، هجوماً شديداً على اللاعب.

صورة

وفق “أخبار 24”.

محمد صلاح يثير جدلاً بسبب تغريدة غامضة باللغة الإنجليزية

اخبار رياضية
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