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أخبار محلية > “الأرصاد”: أمطار رعدية في مكة وعسير وجازان اليوم.. ورياح وأتربة بالرياض والقصيم
02/07/2018   11:19 ص

“الأرصاد”: أمطار رعدية في مكة وعسير وجازان اليوم.. ورياح وأتربة بالرياض والقصيم

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تتعرض بعض مناطق المملكة إلى هطول أمطار رعدية اليوم (الإثنين)، مبينةً أن تلك الحالة سيصاحبها رياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الهيئة أن المناطق المتوقع هطول أمطار فيها تشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مشيرةً إلى أن مناطق الشرقية والرياض والقصيم ستشهد رياحاً سطحية مُثيرة للأتربة والغبار.

ولفتت إلى أن الرياح المثيرة للأتربة والغبار ستمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة، على أن تتأثر منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية بالعوالق الترابية.

وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: أمطار رعدية في مكة وعسير وجازان اليوم.. ورياح وأتربة بالرياض والقصيم

أخبار محلية
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