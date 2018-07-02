زوج المواطنة التي وضعت مولودتها في السيارة يروي التفاصيل وكيف تعاملت معه المستشفيات الثلاثة

روى زوج المواطنة التي اضطرت إلى الولادة في السيارة بعدمارفضت ثلاثة مستشفيات استقبالها في منطقة جازان تفاصيل الواقعة، بعدما فتحت الشؤون الصحية تحقيقاً مع المستشفيات الثلاثة بشأنها.
وأوضح هاني مدخلي زوج المواطنة، وفقاً لـ “عكاظ”، أن زوجته شعرت بآلام المخاض يوم الثلاثاء الماضي، فتوجه بها لأحد المستشفيات الخاصة، فجرى تحويلها لمستشفى أبو عريش العام، بعد التأكد من قرب حالة الولادة، وهناك ذكر له الطبيب المناوب أن موعد الولادة لم يحن بعد.
وأشار مدخلي إلى أنه عاد بزوجته إلى المنزل، لكن مع تواصل الآلام توجه في اليوم التالي إلى مستشفى الملك فهد المركزي، لكنهم أكدوا له بأنها لن تلد قبل 3 أيام، فعاد إلى المنزل مرة أخرى وراجع مستشفى أبو عريش يوم الخميس وطلب تنويمها، لكنهم رفضوا ذلك.
وأضاف أنه توجه بزوجته إلى مستشفى أحد المسارحة، وهناك رفضت الطبيبة استقبالها، فقرر العودة بها إلى مستشفى أبو عريش، غير أنها وضعت مولودتها داخل المركبة، وعندما وصل بها، استقبله فريق طبي، وتم نقلها إلى الغرفة.
وبيّن مدخلي أنه لم يتقدم بشكوى ضد أحد ولكن انتشار مقطع الفيديو الذي وثق عملية الولادة هو ما أثار الضجة، مبيناً أنه يتمنى أن تكبر ابنته وتصبح طبيبة نساء لتنقذ المريضات من هذا التعنت.