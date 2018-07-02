الرفع للمقام السامي لتخفيض تعرفة الكهرباء.. مقترح يناقشه “الشورى” غداً

قال عضو مجلس الشورى عبدالله الخالدي إن لجنة الاقتصاد والطاقة ستقدم مقترحا للمجلس غدا الثلاثاء للرفع للمقام السامي لتخفيض تعرفة الكهرباء، وذلك بعد الزيادات الكبيرة التي شهدتها فواتير الاستهلاك لهذا الشهر.
وأوضح الخالدي أن المقترح يتضمن مخاطبة هيئة تنظيم الكهرباء وشركة الكهرباء للنظر في آليات احتساب الفواتير المشتركين، مشيراً وفقاً لصحيفة “عكاظ” إلى أن التعويض الذي يقدمه “حساب المواطن” يغطي جزءاً من فرق التكلفة، لكنه لن يعوض الزيادة الكبيرة التي حدثت.
ومن المقرر أن يناقش المجلس غداً الثلاثاء تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ويستمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة حول التقرير.