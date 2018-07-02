“المراعي” ترفع أسعار منتجاتها.. وتصدر بيانا حول الأسباب

أكدت شركة المراعي للألبان التزامها بتقديم منتجات عالية الجودة بسعر عادل يضمن جودة المنتج، وفي متناول المستهلكين.
وأوضحت الشركة في بيان لها ردا على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب ارتفاع أسعار منتجاتها، أن الارتفاع يعود لارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة.
وكانت حالة غضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي جراء رفع الشركة لأسعار منتجاتها، حيث دشن ناشطون حملة لمقاطعتها، مؤكدين أن الارتفاع غير مبرر وطالبوا الشركات بتخفيض أرباحها لا تحميل المستهلك كل الزيادات.
وبدأت الشركة اعتبارًا من اليوم الإثنين في رفع أسعار منتجات الحليب والألبان الطازجة بنسب متفاوتة تتراوح بين 5% إلى 9%، وفيما يلي الأسعار القديمة والجديدة لمنتجات الالبان والحليب الطازج:
وفق “أخبار 24”.