“الرقابة والتحقيق” تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين في الرياض وجدة وتبوك

أعلنت هيئة الرقابة والتحقيق، اليوم الأحد، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف (للرجال والنساء)، لمن تتوفر لديهم شروط نظام وزارة الخدمة المدنية، لحملة درجة البكالوريوس وأعلى، للعمل في فروع الهيئة بكل من “الرياض، وجدة، وتبوك”، داعية إلى التقديم إلكترونيا عبر موقعها خلال الفترة من 1439/10/17هـ وحتى نهاية 1439/10/21هـ.
وأوضحت الهيئة أن الوظائف المتاحة هي مساعد مراقب إداري (للنساء) في الرياض وتبوك، مشترطة حصول المتقدمات على درجة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، أنظمة، حقوق، إدارة عامة، إدارة أعمال).
وأضافت أنها بحاجة إلى محقق نظامي مساعد (للنساء/ جدة)، مشترطة حصولهن على درجة البكالوريوس في تخصصات (القانون، الأنظمة، الحقوق)، إضافة إلى احتياجها من الرجال إلى وظيفة “محقق مالي” في الرياض، مشترطة أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الدكتوراه أو أعلى في تخصص المحاسبة. وفق “أخبار 24”.