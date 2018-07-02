هل يحق لشركات تأجير السيارات والشحن تصوير هويتك؟.. “الأحوال المدنية” توضح

حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المحال التجارية والمنشآت من تصوير بطاقة الأحوال المدنية أو الهوية لإتمام أي إجراءات، مشددةً على أنه يُحظر تصوير الهوية الوطنية تصويرا ملونا يحاكي الأصل.
جاء ذلك ردا على سؤال مواطن متابع للأحوال المدنية على حسابها الرسمي عبر “تويتر”، يقول: “هل يجوز تصوير بطاقة الاحوال المدنية من قبل شركات تأجير السيارات، واذا قامت بالتصوير ما هي الاجراءات؟”.
وأكدت الأحوال المدنية أن تصوير الهوية مخالف للنظام، مبينة أنه يُسمح فقط بالاطلاع عليها وتدوين البيانات وإعادتها لحاملها. وفق “أخبار 24”.
وجاء رد مشابه للوكالة حول أحقية شركات الشحن في تصوير الهوية الوطنية، مؤكدةً أنه لا يحق لها ذلك، وأنها يجب أن تكتفي بالاطلاع عليها وتدوين البيانات.