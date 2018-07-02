وسط طقس ثلجي قارس.. سعوديات يتسلقن قمة جبل البروس في روسيا

نجح عدد من السعوديات ضمن فريق رواسي – يرافقهن عدد من أقاربهن من الرجال – في تسلق قمة جبل البروس، وهي أعلى قمة في جبال القفقاس في روسيا وأوروبا، رغم ما واجهنه من صعوبات خلال تلك المغامرة.
وتغلبت السيدات والفتيات اللائي خُضن مغامرة التسلق على صعوبات الرياح الثلجية والأجواء الصعبة، للوصول إلى قمة “البروس، التي تُعد إحدى القمم السبعة الشهيرة، ويصل ارتفاعها إلى 5642 مترا، وتحتل المرتبة العاشرة عالميًا في قائمة أعلى الجبال.
ونشر الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية على حسابه في “تويتر” صورة، توثيقا للحدث، مشيدا بالمشاركات بعبارة: “فخورين جداً ببطلاتنا في فريق رواسي وصولهم لقمة البروس”، كما حرصت المشاركات على تسجيل عملية التسلق بمقاطع الفيديو والصور. وفق “أخبار 24”.