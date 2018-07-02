نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وسط طقس ثلجي قارس.. سعوديات يتسلقن قمة جبل البروس في روسيا
02/07/2018   12:20 ص

وسط طقس ثلجي قارس.. سعوديات يتسلقن قمة جبل البروس في روسيا

+ = -
625

نجح عدد من السعوديات ضمن فريق رواسي – يرافقهن عدد من أقاربهن من الرجال – في تسلق قمة جبل البروس، وهي أعلى قمة في جبال القفقاس في روسيا وأوروبا، رغم ما واجهنه من صعوبات خلال تلك المغامرة.

وتغلبت السيدات والفتيات اللائي خُضن مغامرة التسلق على صعوبات الرياح الثلجية والأجواء الصعبة، للوصول إلى قمة “‏البروس، التي تُعد إحدى القمم السبعة الشهيرة، ويصل ارتفاعها إلى 5642 مترا، وتحتل المرتبة العاشرة عالميًا في قائمة أعلى الجبال.

ونشر الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية على حسابه في “تويتر” صورة، توثيقا للحدث، مشيدا بالمشاركات بعبارة: “فخورين جداً ببطلاتنا في فريق رواسي وصولهم لقمة البروس”، كما حرصت المشاركات على تسجيل عملية التسلق بمقاطع الفيديو والصور. وفق “أخبار 24”.

وسط طقس ثلجي قارس.. سعوديات يتسلقن قمة جبل البروس في روسيا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884992847.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.