كشفت مديرية الأمن العام، اليوم (الأحد)، عن القبض على أكثر من 7 آلاف شخص وكمية من المخدرات والأسلحة والمسكرات في جميع مناطق المملكة خلال الثلاثة أيام الماضية.
وأوضحت أن فرق المهمات بالإدارة العامة لدوريات الأمن ضبطت 3269 مواطنا و3918 وافدا، ليصل الإجمالي إلى 7187 شخصا في ثلاثة أيام.
وأضافت الوزارة أنه تم ضبط 601 مركبة؛ 45 مسروقة، و30 مطلوبة أمنيا، 174 اشتباه، و56 مسلمة بتقرير، 296 مركبة بدون إثبات ملكية.
وأشارت في بيان لها إلى أنه تم ضبط 62 سلاحا أبيض و10 بنادق نارية، و18 بندقية هوائية، 603 ذخائر حية، و24 مسدسا ورشاشا. وفق “أخبار 24”.
وحول المسكرات والمخدرات المضبوطة ضمن الحملة في غضون 3 أيام فقط، أبانت أنه تم ضبط 97 قارورة مسكر وجركلا و16 برميلا، بالإضافة إلى 642 حبة مخدرة محظورة، و0.462 جرام من الحشيش المخدر، وأكثر من 13 كيلو قات وكمية من مخدرات الشبو.