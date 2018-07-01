كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله بن محمد الشهري، عن إمكانية زيادة أسعار تعريفة الكهرباء مرة أخرى في حال ارتفعت أسعار الطاقة.
وأوضح في اتصال هاتفي عبر قناة “الإخبارية”، أنه في حالة حدوث زيادة في أسعار الوقود فإن هذه الزيادة سوف تنعكس مباشرة على أسعار الكهرباء.
وأضاف الدكتور الشهري أن الأسعار التي تسببت بها للكهرباء المنخفضة في السنوات الماضية لم تشجع المستهلك على ترشيد استهلاك، مؤكدا أن الزيادة الحالية في تعريفة الكهرباء ستخلق حافزا للترشيد.
وحول ارتفاع الأسعار، أبان محافظ هيئة تنظيم الكهرباء أن ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الشهر الجاري، يعود في المقام الأول إلى تصحيح أسعار التعرفة الكهربائية هذا العام حسب شرائح الاستهلاك في القطاع السكني.
وأشار كذلك إلى أن تغيير أنماط الاستهلاك في فصل الصيف من خلال الارتفاع الكبير في استخدام أجهزة التكييف، حيث إن 70% من قيمة استهلاك الفاتورة تعود في الغالب إلى استخدام أجهزة التكييف، أحد أسباب ارتفاع الأسعار بعد التعريفة الجديدة.
وفق “أخبار 24”.