شقيق “طفل الباحة المفقود”: “قصة شعر” سبب خروجه من المنزل ورفضه العودة

كشف شقيق الطفل نايف الغامدي، الذي خرج قبل نحو أربعة أيام من منزل ذويه بحي رغدان بالباحة ولم يعد حتى الآن، عن أسباب مغادرة شقيقه، مؤكداً أنه يرفض العودة للمنزل.
وقال سعيد الغامدي إن شقيقه البالغ من العمر 13 عاماً جاء إلى المنزل يوم الثلاثاء الماضي بقصة شعر لم تعجب والدهما، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” أن والده أعطى شقيقه مبلغاً من المال وطلب منه العودة لتعديل قصة الشعر.
وأوضح أن شقيقه خرج حينها ولم يعد إلى المنزل، وبعدها اتصل به وأخبره بأنه لن يعود للمنزل، لافتاً إلى أن الأسرة الآن قلقة على مصيره.
وأضاف أنهم أبلغوا الأجهزة الأمنية بالأمر ويجري البحث عنه حالياً، داعياً الجميع للمساعدة في البحث عن شقيقه، وإبلاغ الأجهزة الأمنية حال العثور عليه، أو الاتصال بالأسرة على الرقم (0536706251).