فيتفا يتجاوب مع الأهلي .. الحل ودي

فتحت إدارة النادي الأهلي باب الاتصال مع اليوناني فيتفا تزيديس، لتسوية الخلاف بينهما بعد أن رفع شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لتأخر صرف مستحقاته المالية في الموسم الماضي.
وأكدت المصادر، أن مسيري الأهلي على تواصل مستمر مع فيتفا، لحل الخلاف وسحب الشكوى التي تقدم بها، وقالت “هناك تجاوب تام بين الأطراف كافة، سيتم إنهاء الأمر في ظل رغبة كل منهما بالحل الودي”.
وأضافت “التسوية تتضمن تسليم اللاعب قرابة المليون يورو وفسخ ما تبقى من عقده”.
يذكر أن إدارة الأهلي نجحت في حل الأزمة مع البرازيلي ليوناردو دي سوزا، اللاعب الذي تقدّم هو الآخر بشكوى لـ “فيفا”، عقب تسلّمه قرابة 1.5 مليون يورو. في شأن آخر، وصل الثنائي الإسباني ألكسيس رواناو، وخوسيه مانويل، إلى جدة بعد توقيع عقود احترافية معهما لتدعيم صفوف الفريق، إذ يجيد الأول اللعب في خانة قلب الدفاع، فيما يلعب الثاني في خط الوسط. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن إدارة كرة القدم حددت السادس من الشهر الجاري موعدا للانتظام في التدريبات استعدادا للموسم الجديد قبل السفر في الـ 15 من يوليو إلى النمسا.