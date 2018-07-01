النصر يلاعب وست هام ويجهز العيادة الطبية

علمت “الرياض” أن إدارة النصر اتفقت مع جهاز طبي برتغالي سيتولى الإشراف على العيادة الطبية في الموسم المقبل.
وكانت الإدارة النصراوية وضعت العيادة الطبية أولى اهتماماتها، وستسعى الإدارة إلى وضعها مطلة على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود من أجل متابعة اللاعبين المصابين لزملائهم أثناء تأدية التدريبات اليومية.
من جهة أخرى اتفقت الإدارة مع المدرب الأورغوياني دانيال كارينو على خوض مباراة ودية مع وست هام الإنجليزي أثناء المعسكر الخارجي المزمع إقامته في سويسرا الأسبوع بعد المقبل.
وفي شأن آخر أكد الجهاز الطبي أن إصابة لاعب الوسط المغربي محمد فوزير عبارة عن كدمة بسيطة في الركبة لن تعيقه عن التدريبات في الأيام المقبلة، بينما إصابة المدافع البرازيلي برونو يوفيني والظهير الأيمن خالد الغامدي عضلية جراء التدريبات اللياقية.