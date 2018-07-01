مصادر تكشف أبرز الغرامات التي تم تعديلها أو إضافتها على نظام المرور

ذكرت مصادر أن التعديلات التي أقرها مجلس الشورى مؤخراً على نظام المرور، تضمنت فرض غرامة 1000 ريال لقيادة المركبة بدون رخصة قيادة، والتجاوز في المنعطفات والمرتفعات، والقيادة على أكتاف الطريق أو الأرصفة.
وأوضحت المصادر أنه ستفرض غرامة بـ1000 ريال على عدد من المخالفات، مثل عدم إعطاء أفضلية المرور لمركبات الطوارئ والمواكب الرسمية، وقيادة المركبة برخصة لا تتناسب مع حجمها، وعدم تثبيت لوحة المركبة في موقعها، ودخول الشاحنات والمعدات الثقيلة إلى المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها، كما يُعاقب عابري الطرق السريعة من المشاة بذات الغرامة.
وأبانت أن التعديلات تشمل فرض غرامة بـ500 ريال لملاحقي مركبات الطوارئ، وعدم إعطاء أفضلية المرور للقطارات والحافلات وما في حكمها، والوقوف في أماكن مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تُفرض على قائدي مركبات الطوارئ في حال استعمال المنبهات الخاصة بها من غير ضرورة.
وأضافت بحسب صحيفة “الرياض” أنه ستفرض غرامة 500 ريال على تظليل زجاج المركبة على نحو يخالف الضوابط، واستعمال المركبة لغير الغرض الذي خصصت من أجله، وعدم تغطية الحمولة المنقولة أو تثبيتها، وعلى مَن يقوم بنقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة.
كما تشمل الغرامة بـ500 ريال من لم يقف تماماً عند إشارة “قف”، أو عند إشارة أفضلية في حال مرور مركبات على الطريق ذي الأفضلية، ومن لم يتقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية، ومن يقوم بقيادة المركبة داخل الأنفاق بدون إضاءة أنوارها، أو وضع كتابة أو رسم أو ملصق على جسم المركبة دون موافقة الجهات المختصة.