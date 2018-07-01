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أخبار محلية > بسبب تجمعات وتجاوزات.. مصادر: “التجارة” توجه المراكز التجارية بأخذ الإذن قبل دعوة المشاهير
01/07/2018   3:50 م

بسبب تجمعات وتجاوزات.. مصادر: “التجارة” توجه المراكز التجارية بأخذ الإذن قبل دعوة المشاهير

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ذكرت مصادر أن وزارة التجارة والاستثمار وجهت المراكز التجارية والمنشآت، بضرورة أخذ موافقة إمارات المناطق في حال الرغبة في دعوة المشاهير لحضور نشاطاتها؛ وذلك لضمان عدم حدوث أي تجاوزات.

وقالت المصادر إن الوزارة خاطبت المراكز التجارية والمنشآت عبر مجلس الغرف التجارية، مبينةً وفقاً لصحيفة “سبق” أن ذلك جاء على خلفية تجمعات وفوضى حدثت بسبب دعوة بعض المراكز التجارية مشاهير لبعض نشاطاتها.

وكانت مقاطع فيديو متداولة أظهرت تجمع أعداد كبيرة من الشباب في أحد المراكز التجارية عند افتتاح إحدى الممثلات السعوديات لمحل تجاري بالرياض، وهو الأمر الذي استدعى لتدخل الجهات الأمنية لفض التجمع وتسهيل الحركة المرورية أمام المحل.

بسبب تجمعات وتجاوزات.. مصادر: “التجارة” توجه المراكز التجارية بأخذ الإذن قبل دعوة المشاهير

أخبار محلية
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