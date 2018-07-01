المهلة بدأت اليوم.. تعرف على شروط وإجراءات ترخيص الأسلحة للمواطنين

بدأ اليوم الأحد المهلة التي منحتها وزارة الداخلية للمواطنين لترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر، والتي ستستمر لمدة عام.
وبحسب موقع وزارة الداخلية فإنه يشترط للحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد: ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً، وأن يكون خالياً من السوابق الجنائية والأمنية ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يكون مصاباً بعاهة أو مرض بدني أو عقلي أو نفسي أو عصبي يعوقه عن استخدام السلاح وفقاً للنموذج المعد.
ويتم إصدار تراخيص حمل السلاح من قبل إدارات الأسلحة والمتفجرات بشُرَط المناطق، بعد إكمال كافة الإجراءات المطلوبة نظاماً، والخضوع للكشف الطبي. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الداخلية قررت السماح للمواطنين الذين بحوزتهم أسلحة وذخائر غير نظامية بتصحيح أوضاع ما بحوزتهم منها، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها وترخيصها أو تسليمها طواعيةً وفق الإجراءات النظامية قبل ضبطها بحوزته، وذلك لمدة عام ابتداءً من تاريخ 17 / 10 / 1439هـ.