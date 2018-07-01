“مشروب طاقة” يدخل نجل الفنان طارق العلي العناية المركزة‎

تعرض نجل الفنان طارق العلي لوعكة صحية، إثر تناوله أحد مشربات الطاقة بجانب وجبة الطعام، ما تسبب في تدهور صحته وإدخاله العناية المركزة.
وذكر الفنان طارق أن ابنه سلطان يرقد حالياً في المستشفى الأميري بالكويت في غرفة العناية المركزة وحالته في تحسن، مشيراً إلى أن مشروب الطاقة ليس السبب الوحيد في تدهور صحة ابنه، بل بسبب نوعية الأطعمة التي يأكلها إضافةً لكثرة تناوله لهذه المشروبات. وفق “أخبار24”.
ونصح العلي الشباب بالابتعاد عن تناول مشروبات الطاقة؛ لأنها لا تتسبب إلا في انهيار الجسم، مشيراً إلى أن رفع طاقة الجسم تأتي عن طريق الراحة والمجهود الطيب والرياضة.