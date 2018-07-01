“الأرصاد”: موجة حارة على بعض مناطق المملكة تبدأ الثلاثاء.. ودرجة الحرارة تتجاوز 48

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تتأثر المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، بموجهة حارة تتجاوز فيها درجات الحرارة العظمي (48) درجة مئوية، وتُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية خاصة خلال النهار.
وأوضحت أن هذه الحالة متوقع أن تبدأ من بعد غدٍ الثلاثاء وتستمر حتى بداية الأسبوع القادم، كما تتأثر منطقة المدينة المنورة (خاصة الأجزاء الغربية والساحلية) بتلك الموجة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.
كما توقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة (فترة ما بعد الظهيرة) على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
ولم تستبعد الهيئة تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق بالسحب الرعدية الممطرة، والتيارات الهابطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.