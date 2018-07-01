نصائح مهمة لاستخدام البطاقات الائتمانية أثناء السفر

قدمت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية عدة نصائح لاستخدام البطاقات الائتمانية أثناء السفر.
وذكرت اللجنة أن الأفضل للمسافر دفع قيمة الفواتير والمشتريات بالعملة المحلية للبلد الذي سافر إليه إذا كان ذلك متاحاً، معللةً ذلك أن سعر الصرف بهذه العملية أقل من سعر الصرف في مكاتب الصرافة أو البنوك.
وأضافت أنه يجب إبلاغ البنك باستخدام البطاقة خلال السفر لتجنب إيقافها؛ لأن البنوك تقوم بشكل احترازي بإيقاف البطاقات التي تشك بأنها أجرت عمليات دفع أو سحب غير مألوفة؛ حمايةً لعملائها. وفق “أخبار 24”.
وحذرت العملاء من ترك البطاقة لفترة طويلة مع موظف المبيعات؛ لأنه من السهل حفظ بياناتها أو الحصول عليها باستخدام بعض الأجهزة الحديثة.