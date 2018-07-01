بالفيديو.. أكاديمية سعودية تنظم قصيدة بمناسبة “قيادة المرأة السيارة”

نظمت عميدة كلية علوم الأسرة بجامعة طيبة الدكتورة إيما عسيري قصيدة، بمناسبة بدء تطبيق قرار السماح للنساء بقيادة السيارات.
وأكدت عسيري أن المرأة السعودية تعيش نقلة نوعية من قيادة الفكر إلى قيادة جيل قادم لا يرتبط بمقود قيادة.
يا بنات العز يا هل العفّه
والعلم باعلى مكان نرفه
والعلم أخضر سعودي
الوطن ف اقلوبنا مقره
ومن حقد جعله يموت بـ حرّه
ماعلينا من الحقودي
ومع قرار المجد عشره عشره
الامن وسائله منتشره
اخذي الرخصه و قودي
لا يهمونك دعاة الباطل
ذاك متشدد و هذا عاطل
والقهر عنده يزودي
للعمل روحي و قضي امورك
انتي المرأة و يعرف دورك
حاضر … و عصر الجدودي
لك مكان ب مجتمعك و قيمه
وفكرك النيّر يشابه ديمه
تمطر ببرق ورعودي
وانتي نصف المجتمع والامه
وبالامور الشامخه مهتمه
ودورك يبلّ الكبودي
ابو فهّد اللي يقدر شعبه
وزاح بالحزم الامور الصعبه
دايماً يوفي الوعودي
وشعبه يحبونه وفي أمره
وفقه يا الله و طوّل عمره
والعلم رفرف سعودي
وفق “أخبار 24”.