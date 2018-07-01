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اخبار رياضية > “مخترع تقنية الفيديو” يرفع دعوى ضد الـ”فيفا” ويطالبها بتعويض قدره 15 مليون يورو
01/07/2018   10:30 ص

“مخترع تقنية الفيديو” يرفع دعوى ضد الـ”فيفا” ويطالبها بتعويض قدره 15 مليون يورو

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قام مواطن إسباني بمقاضاة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب استخدامه تقنية الفيديو “VAR” في بطولة كأس العالم 2018 المقامة حالياً بروسيا، حيث أكد أنه مخترع تلك التقنية.

وأوضح المواطن ويدعى “فرانشيسكو لوبيز”، وفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية، أنه تقدم بمشروع لاستخدام تقنية الفيديو في كرة القدم لوزارة الرياضة والثقافة الإسبانية عام 1999، وما تخيله بشأنها هو نفسه ما يطبقه الفيفا الآن.

وأكد لوبيز أنه سيطالب بتعويض قدره 15 مليون يورو، ولديه كل الدلائل على صحة موقفه، معبراً في الوقت نفسه عن سعادته لاستخدام تقنية الـ “VAR” في النهاية، ولأنها كانت سبباً في منع إقصاء المنتخب الإسباني من البطولة. وفق “أخبار 24”.

“مخترع تقنية الفيديو” يرفع دعوى ضد الـ”فيفا” ويطالبها بتعويض قدره 15 مليون يورو

اخبار رياضية
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