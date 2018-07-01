“العمل والتنمية الاجتماعية” تطلق خدمة إصدار تأشيرات ذوي الإعاقة إلكترونياً

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة إصدار تأشيرات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلكترونياً، وذلك لتقديم الخدمة بشكل سريع وميسر للمستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل أن خدمة إصدار التأشيرات لذوي الإعاقة المعفاة من الرسوم بالأمر السامي تم تطويرها، وتقديم الخدمة بشكل آلي، سواء عبر الخدمات المساندة في فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أو عبر الخدمات على موقع مساند، حيث تم توفير 39 وحدة خدمة مساندة تابعة لفروع الوزارة في 29 مدينة في جميع مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه يمكن للمستفيدين ممن لديهم حساب في “أبشر” استخدام خدمة التأشيرات الإلكترونية من خلال البوابة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول لمساند، كما يمكن لجميع المستفيدين زيارة مكاتب الأفراد أو الخدمات المساندة التابعة للوزارة أو مكاتب وشركات الاستقدام.
وأضاف أن هذه الخدمة تربط بين نظام الرعاية الاجتماعية وبرنامج مساند، لخدمة المستفيدين وفق المهن المعفاة حسب نوع الإعاقة، حيث يتم التحقق من المستفيدين آليا عبر الربط بين النظامين والبيانات المسترجعة كالمهن المعفية من الرسوم المالية، بالإضافة إلى تسهيل آلية تقديم الطلبات عبر القنوات الإلكترونية.