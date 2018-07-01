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اخبار رياضية > العداء السعودي “أبكر” يحصل على المركز الأول في الدوري الماسي العالمي ويحطم رقماً قياسياً
01/07/2018   10:29 ص

العداء السعودي “أبكر” يحصل على المركز الأول في الدوري الماسي العالمي ويحطم رقماً قياسياً

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تمكن العداء السعودي عبد الله أبكر من تحطيم رقم قياسي على مستوى العدائين السعوديين في سباق “100” م، وذلك من خلال فوزه بالمركز الأول في الدوري الماسي العالمي “الدايمون ليق”، الذي أقيم مساء أمس السبت بالعاصمة الفرنسية باريس، بزمن “10.03” ثانية.

وأكمل أبكر السباق متفوقاً على العداء الإيراني تفسان حسين الذي حل ثانياً، بينما جاء العداء الروسي هان روسو ثالثاً، حيث شهد السباق الذي يعدّ من أهم السباقات العالمية منافسة قوية، لاسيما وأنه يضم أبرز عدائي العالم.

وعبر أبكر عقب السباق عن سعادته بهذا الإنجاز الذي استعد له كثيراً، رغم أنه كان يتمنى كسر حاجز الـ”10″ ثواني، مشيراً إلى أنه وصل لمرحلة متقدمة من الاستعدادات قبل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية “جاكرتا 2018″، التي ستنطلق في منتصف أغسطس المقبل. وفق “أخبار 24”.

وأكد أبكر أنه لايزال لديه الكثير قبل الدخول في المعترك الآسيوي، بفضل البرنامج المميز الذي أعده له مجلس إدارة اتحاد القوى.

العداء السعودي “أبكر” يحصل على المركز الأول في الدوري الماسي العالمي ويحطم رقماً قياسياً

اخبار رياضية
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