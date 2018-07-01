رد المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، على ما ادعته المنظمة الإنسانية الدولية “أوكسفام” بأن ميناء الحديدة يستقبل 70 % من الاحتياجات اللازمة والأساسية لليمن.
وأكد المالكي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن هذه الإحصائية غير دقيقة، وأن المنظمة غير موثوقة، مبيناً أن ميناء عدن هو الميناء الأول في اليمن، ويستقبل العدد الأكبر من السفن، بينما ميناء الحديدة يعدّ ثاني أكبر الموانئ في اليمن.
وأضاف أنه تم منح 4 تصاريح لسفن متوجهة لميناء الحديدة في الـ 24 ساعة الماضية، وهناك 6 سفن متواجدة في الميناء و7 أخرى متواجدة في منطقة الانتظار، موضحاً أن السفن المتوجهة للميناء ليست إغاثية فقط، وإنما تحمل أيضاً الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية ومشتقات نفطية. وفق “أخبار 24”.
وأشار المالكي إلى وجود مبالغات في التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية سواء داخل أو خارج اليمن، مشيراً إلى ضرورة الابتعاد عن التحليل العاطفي فلا يمكن الفصل بين العملية العسكرية والإنسانية والسياسية، فلكها عمليات تكاملية.
وشدد على أنه منذ بداية العمليات العسكرية وحتى تقدم القوات إلى ميناء الحديدة لم تحدث خسائر في الأرواح أو معاناة إنسانية حقيقية، مشيراً إلى أن الحل السياسي سينهي معاناة اليمنيين التي أوجدتها ميليشيات الحوثي.