يوسف الجراح يتهم شركة لتداول الأسهم باستغلال اسمه ويتوعد بملاحقتها

نفى الفنان يوسف الجراح وجود أي علاقة تربطه بشركة لتداول الأسهم المالية، مشيراً إلى أنه فوجئ باتصالات من أشخاص مقربين منه تستفسر عن صحة الخبر المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الجراح، وفقاً لـ “سبق”، إن الشركة استغلت خبر اعتزاله للتمثيل لتوهم الناس بأنه يستثمر أمواله لديهم، معتبراً أن تلك الأساليب بعيدة كل البعد عن عادات وأعراف وتقاليد المجتمع، محملاً إياها المسؤولية الكاملة تجاه أي عملية خداع للناس باسمه.
وشدد على أنه سيلاحق تلك الشركة ولن يدخر جهداً في سبيل ملاحقتها، مبيناً أنه تقدم بشكوى رسمية لدى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة الشركة التي استغلت اسمه للتلاعب بأبناء المملكة، وحث المواطنين على عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب.